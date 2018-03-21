猛警揮汗變猛男 這間派出所有「館長」免費教…

元素格鬥健身會館館長魏子程（中）指導桃園大溪警分局三元派出所員警使用健身器材、練閃躲防禦術。（記者李容萍翻攝）

2018-03-21 19:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「元素格鬥健身會館」館長魏子程去年12月捐贈一批健身器材給大溪警分局三元派出所，利用閒置廳舍打造媲美健身房等級的健身空間，讓員警能鍛鍊身體、紓解身心；魏子程這兩天親率兩位健身教練指導員警使用健身器材、拳擊的閃躲和防禦課程，近10名員警練1個多小時個個滿身大汗，直呼「拳擊課好紓壓」。

在國外影集中，常見外國警察利用勤餘時間鍛練身體和體能，且外國警察辦公廳舍內就有相關設備供員警使用，「為什麼國外警察能，台灣警察不能呢」？三元所3樓廳舍原本堆滿雜物、佈滿灰塵，員警幾乎很少上3樓，去年12月獲贈健身器材變身員警閒暇常用的健身空間。

三元所所長林藝閔表示，去年10月12日31歲的伊朗籍男子DAHID因沒帶雨傘被淋成落湯雞，台北市員警巡邏經過，好心載往附近派出所，男子下車後情緒激動徒手毆打，還「頭槌」警方，造成2名員警受傷。林藝閔認為，現職員警普遍善用擒拿、柔道，主要是用於逮捕犯嫌，對於防禦、閃避練習較少。

為讓員警增加技能，他力邀魏子程、兩位館內教練到場指導，其中女教練簡欣姿為前國手，民國92年曾獲得亞洲青年盃第三名，身手不凡。

藉由此次機會，大溪警分局訓練教官鄧臣民也到場交流、教學相長，以期激發新觀念，之後的常訓術科訓練時，也能分享技巧給分局其他員警，讓員警執勤時，能保護自己與民眾的安全。