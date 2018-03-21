婦人受困26樓電梯 獲救怒批：管理費白繳了！

2018-03-21 19:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕43歲傅姓婦人今晚6點左右，從基隆最高的皇冠大樓搭電梯要接女兒時，卻被卡在26樓高的電梯中。傅婦猛按求救鈴10多分鐘，卻都沒人回應，等到管理員發現通報119時，救難人員也不清楚傅婦受困樓層，只好從17樓開始逐層搜索，最後救出婦人。傅婦獲救後劈頭痛罵管委會，認為管理費都白繳了，所幸最後成功脫困。

傅婦則向媒體表示，先前就受困在電梯過，這次又受困，感覺非常害怕、驚慌！

管委會見到媒體後，立刻轉頭不願接受採訪，幸好救難人員成功將傅婦救出，並未造成傷亡。