竹北車行涵洞壅塞 汽機車驚險爭道

新竹縣竹北市民代表張美珠表示，民眾抱怨莊敬一路往來嘉勤北路的中山高高架橋下車行涵洞，路口車流交織，汽、機車爭道，險象環生。（記者廖雪茹攝）

2018-03-21 19:37

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市莊敬一路往來嘉勤北路的中山高高架橋下車行涵洞，因四方來車匯入穿越，尖峰時段十分壅塞，加上路口車流交織，汽、機車爭道，險象環生；地方建議試辦紅綠燈號誌，以期改善交通亂象。

縣府交通旅遊處交通規劃科長陳淑貞表示，莊敬一路涵洞路口確實交通複雜，因此在7年前就設置4盞交通號誌，但開啟紅綠燈後，結果沒有發揮改善效果，反而塞得更嚴重，因此改為閃燈。對於竹北市代表會建議試辦，將再辦理會勘討論。

竹北市代表張美珠今天在竹北市代表會臨時會中提案，上述車行涵洞，是中山路（118號縣道）與光明六路（120號縣道）之間重要的東西向替代道路，但因涵洞僅兩線道寬，涵洞兩端路口皆為閃燈，不僅車流在路口交織行駛的過程極易發生衝突，機車、自行車騎士與車爭道，更是險象環生。

尤其，尖峰時段車流量大，常見莊敬一路的車子回堵到勝利七街、勝利八街；嘉勤北路的車潮也常塞到文忠路及光明一路，用路人抱怨連連。

張美珠說，莊敬一路涵洞路口的4盞號誌桿，僅見警示閃燈用途，她建議在尖峰時段開啟紅綠燈，想辦法改善交通亂象。

竹北市代表會主席林啟賢也說，接獲許多市民抱怨上述涵洞路口的交通險象。市公所表示將此提案函請新竹縣政府處理。