王令麟想出國 高院二度打槍發回更裁

2018-03-21 19:03

〔記者楊國文／台北報導〕東森國際公司董事長王令麟涉及獄政弊案被限制出境，他以受邀赴越南考察評估總規模160億美元的永安商港開發案為由，聲請自3月24日起暫時解除限制出境9天，台北地院日前裁定讓王令麟加保1億元，責付律師陪同出國，准予暫解9天出境禁令，檢方抗告，高等法院認為王恐有逃亡之虞，將全案撤銷發回更裁；不過，北院仍維持原裁定，檢方二度抗告，高院質疑王有何出國的必要性、不可替代性，今二度撤銷發回北院更裁。

北檢二度抗告認為，王令麟目前沒有出國的急迫性、必要性，若同意他出境，以其資力及事業版圖，有逃匿海外再以遙控方式經營在台事業的可能性，應仍有限制王出境必要。

高院今天裁定指出，北院日前裁定，以王令麟在律師陪同一起出國，即得以確保王會準時回國為由，而裁准王限制出境禁令，卻未說明由律師「陪同一起出國、回國」的認定依據為何，不足以說明該裁定是完備而無疏誤。

此外，王令麟既非東森公司的法定負責人，亦非唯一受邀人，因此該投資環境的考察評估，有何難由其他專業人士處理的不可替代性，頗有疑慮，反觀北院原裁定憑著王令麟提出邀請函及東森臨時董事會議議事錄，即直接認定王有出境必要，並不妥當，有再斟酌餘地。

高院指出，綜合相關事證，北院裁定准許王令麟在律師擔保下，解除王限制出境9天的禁令，有重大疑義，檢方抗告有理由，故今二度撤銷發回北院更裁。

王令麟因掏空力霸、東森320億元等案，被判應執行刑期6年3月定讞入監，2015年11月假釋出獄，但「嘉食化」內線交易案被最高法院撤銷發回，高院更審中；北檢另起訴「亞太固網背信案，王已獲無罪定讞。

2年多來，王令麟曾8度以欲赴國外參加重要會議、洽談重要商務契約為由，向北院聲請暫時解除限制出境，但都被打回票，此次第9度聲請，北院終於裁准，不過遭北檢二度抗告成功，高院今再度發回北院更裁，王令麟能否順利出境，仍是未定之天。