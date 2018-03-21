11刀狠心弒母稱「幫她解脫」 失業男無期徒刑定讞

2018-03-21 18:42

〔記者張文川／台北報導〕高雄市大寮區失業男子37歲莊明峯，因不滿家人不願再給他生活費，前年11月持水果刀狠刺母親11刀致死，還殺傷父親、弟弟，莊男辯稱犯案時患思覺失調症，但精神鑑定認定他行凶時精神正常；一、二審皆依殺直系血親尊親屬罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今天駁回莊男上訴，全案定讞。

判決指出，2016年11月28日上午7點半，莊母在住家一樓剛洗完臉，就被莊男砍殺，父、弟聽到呼救，趕來奪下水果刀，也被割傷，莊男行凶後還若無其事到附近買飲料喝，返家才被員警逮捕；莊母身中11刀，血胸、氣胸、腹腔內出血送醫不治。

莊男供稱，當年7月失業後找不到工作，弟弟原本有給他生活費，但後來不給了，而弟弟的錢交給母親處理，母親又很愛碎碎唸，他認為家人要聯手斷絕他的經濟來源。莊男的法扶律師主張，莊男罹患精神疾病，2009年起長期就診，案發時喪失理智判斷。

法院將莊男送精神鑑定，結果認定事發當天沒明顯衝突，莊男犯案時並未幻聽、幻想，也未受藥物、酒精或明顯情緒影響，也清楚自己的殺人行為是犯法的，犯罪動機應是受自閉、僵化、偏激、缺乏彈性的思考模式、反社會特質的影響，殺家人的想法已有一段時間；莊男還曾說過，母親常怨天怨地，活著也不快樂，自覺殺死「超渡」母親，也算幫她解脫痛苦。

一、二審皆認定，莊母安分守己、勤儉持家，生育、養育莊男多年，莊男竟殘忍殺害至親長輩，惡性重大，但考量犯後始終坦承犯行、態度良好，判處無期徒刑；莊男上訴三審，最高法院認同原審看法，駁回上訴，全案定讞。