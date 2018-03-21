罰錢、坐牢都不怕！男7度酒駕被抓 檢盼加重其刑

2018-03-21 19:09

［記者謝武雄／桃園報導］39歲黃姓男子酒駕6次被抓，還被判刑7個月入監服刑，前年8月才出獄，未料今年2月又在社區酒駕被警方攔檢，酒測值高達每公升0.95毫克，桃園地檢署認為他一犯再犯、且不知悔改，今天依公共危險罪嫌將他起訴，也以5年內故意再犯有期徒刑之罪為累犯，建請法官加重其刑。

檢方調查指出，黃姓男子6度因喝酒涉犯公共危險案件，最近1次還被判刑7月未能易科罰金而入監服刑，前年8月25日才出獄，未料今年2月14日又在八德麻園社區和友人喝保力達加米酒，騎機車離去時在介壽路巷弄口被警方攔檢酒測。

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