「妳媽不在要幫我！」獸父性侵稚女1469次被訴

2018-03-21 17:09

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名獸父，從2個年幼的女兒讀幼稚園開始，就伸出狼爪強行猥褻、性交，總計1469次，獸父甚至向大女兒提出要求：「妳媽（已離婚）不在，要滿足我」，在不違反大女兒意願下發生性行為，直到去年，大女兒向男友訴苦全案曝光，新北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴獸父。

檢警調查，這名40多歲的父親與妻子離婚後，獨自照料目前分別年約16歲、13歲的姊妹花，但他卻從2008年開始，先對當時只念幼稚園、年僅6歲的大女兒伸出狼爪，他還曾以妻子不在他身邊，向女兒提出要求，在不違反大女兒意願下發生性行為，獸父對大女兒總計性侵384次。

不僅如此，小女兒在年僅4歲時，也遭受父親毒手，猥褻、性交高達總計1085次；這對姊妹花彼此都知道父親行為，但因父親是家庭支柱，多年來隱忍不發，直到去年間，讀國中的大女兒無法再忍，向男友訴苦，其男友告知輔導老師，全案因而曝光。

社工於案發後與獸父通話，他在電話中坦承犯行，社工前往接小朋友，準備安置時，獸父還在社工、親人面前下跪道歉。

他在警詢時原本也坦承犯行，但檢察官偵辦時，他全盤否認，推稱警詢時是因他母親住院，一時不知怎麼辦，害怕女兒沒人照顧，才向警方說「有」，這樣社會局就會介入照顧；他甚至指控女兒是因手機被沒收及他曾衝動打她們，才心懷怨恨誣陷。

由於姊妹花指證歷歷，又有社工證詞等證據，檢方不採信獸父辯詞，依加重強制性交、猥褻及對未滿14歲女子為性交及猥褻罪嫌起訴。

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