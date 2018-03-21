接任檢察總長呼聲高 江惠民不回答人事問題

2018-03-21 16:46

［記者楊政郡／台中報導］檢察總長顏大和任期將於5月8日屆滿，外傳熱門接任人選之一台中高分檢檢察長江惠民，今天接受媒體訪問時表示，這是高層決定，至於高層是否詢問其意願，他沒有直接回答，不過他說因應最高法院大法庭設置，最高檢察署也要有相對應的準備，且日後如果大法庭現場直播，檢方也需要培養公訴人才。

據推測總統蔡英文在本月底將公布新任檢察總長提名人選，而總統提名經立法院通過後，任期4年，不得連任。最近司法界人士研判，檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前3高票包括台灣高等法院檢察署檢察長王添盛，但他可能受限於70歲不得辦案限制，無法做完任期，出線機率不高。

台中高分檢檢察長江惠民、常務次長張斗輝也是熱門人選。江惠民司法官18期結業，歷練及辦案經驗，與20期結業的張斗輝相比，資歷上又更勝一籌，且法務部長邱太三與張斗輝有台大同窗之誼，張斗輝高EQ，是部長在位重要左右手，邱太三可能還需張的幫忙，綜合各項因素，江惠民出線的機會相對高。

江惠民從擔任二審檢察長以來，台中高分檢可說屢有新氣象、新作為，已往二審檢察署被稱為是閒缺，最近3年來台中高分檢的各項表現，沒人敢再說是閒缺。

江特別提到最近最高法院在宣導設置大法庭，將來大法庭審理是可由媒體直播審理過程，最高檢察署也必須有所準備，例如最高檢察署檢察官朱朝亮等，有些在公訴方面有長才，都可以多加利用。

  • 檢察總長顏大和將於5月8日任滿，外傳熱門接任人選之一台中高分檢檢察長江惠民今天接受媒體訪問時表示，這是高層決定的，至於高層是否詢問其意願，他沒有直接回答。（資料照）

    檢察總長顏大和將於5月8日任滿，外傳熱門接任人選之一台中高分檢檢察長江惠民今天接受媒體訪問時表示，這是高層決定的，至於高層是否詢問其意願，他沒有直接回答。（資料照）

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