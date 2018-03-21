接任檢察總長呼聲高 江惠民不回答人事問題

2018-03-21 16:46

［記者楊政郡／台中報導］檢察總長顏大和任期將於5月8日屆滿，外傳熱門接任人選之一台中高分檢檢察長江惠民，今天接受媒體訪問時表示，這是高層決定，至於高層是否詢問其意願，他沒有直接回答，不過他說因應最高法院大法庭設置，最高檢察署也要有相對應的準備，且日後如果大法庭現場直播，檢方也需要培養公訴人才。

據推測總統蔡英文在本月底將公布新任檢察總長提名人選，而總統提名經立法院通過後，任期4年，不得連任。最近司法界人士研判，檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前3高票包括台灣高等法院檢察署檢察長王添盛，但他可能受限於70歲不得辦案限制，無法做完任期，出線機率不高。

台中高分檢檢察長江惠民、常務次長張斗輝也是熱門人選。江惠民司法官18期結業，歷練及辦案經驗，與20期結業的張斗輝相比，資歷上又更勝一籌，且法務部長邱太三與張斗輝有台大同窗之誼，張斗輝高EQ，是部長在位重要左右手，邱太三可能還需張的幫忙，綜合各項因素，江惠民出線的機會相對高。

江惠民從擔任二審檢察長以來，台中高分檢可說屢有新氣象、新作為，已往二審檢察署被稱為是閒缺，最近3年來台中高分檢的各項表現，沒人敢再說是閒缺。

江特別提到最近最高法院在宣導設置大法庭，將來大法庭審理是可由媒體直播審理過程，最高檢察署也必須有所準備，例如最高檢察署檢察官朱朝亮等，有些在公訴方面有長才，都可以多加利用。