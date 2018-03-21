除夕夜縱火燒死父母判死 逆子延押冷笑嗆：別問我後不後悔

2018-03-21 16:19

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢涉嫌挑選在除夕夜親友團圓圍爐時，縱火燒死86歲高齡父母，釀成6死4傷人倫慘劇，還嗆「都該死，我不後悔」，一、二審都認定翁男手段殘忍、無教化可能，均判他死刑，高等法院今天召開延押庭，檢方主張他有逃亡之虞仍應羈押，法官訊問翁男對被延押的意見時，翁男兩度冷笑，揮手示意他沒意見，訊後法官諭知將翁延押。

在押的翁仁賢一路微笑，神情狀似輕鬆，本報問他「判死刑有何意見」、「後悔殺害父母嗎」等問題時，他冷笑說，「換個問題問，好不好？」隨即被還押看守所。

52歲翁仁賢排行老么，4名哥哥與2名姊姊事業有成，20年前他由父兄金援創業，生意失敗後在龍潭老家務農。

翁仁賢自認父母偏袒兄長，多年前即預謀在最短時間殺害全家滅門，策劃在2016年2月7日除夕夜，趁父母、兄姊、姪子、姪女等親友共16人團聚吃年夜飯時，在屋內縱火，造成高齡父母、姪子、姪女、姪媳和看護在內6人死亡，4人嚴重灼傷，犯後逃亡仍落網。

檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴翁仁賢，並求處死刑，翁男竟囂張嗆說，「他們都該死」、「早就準備要滅門了」，桃園地院、高院都認為，翁男以極端殘忍手段，放火燒死至親，更奪走其三哥一雙就讀醫學院子女的年輕生命，經鑑定，翁男犯案時精神正常，且犯後毫無悔意，均判他死刑。