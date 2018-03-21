「山豬吊」傷家犬 苗縣府提醒可處2年徒刑

2018-03-21 16:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境多山，野生山豬破壞農作情形屢見不鮮，讓不少農民恨得牙癢癢，因山豬非保育類動物，不少人會設「山豬吊」補抓，但也發生家犬遭殃事件；苗栗縣政府農業處接獲陳情，日前清除公館鄉北河山區內的5具山豬吊，並公告提醒若陷阱傷及犬貓，最高可處2年徒刑。

縣內多山，適合山豬棲息，長久以來，無論是山區筍林、山腳農園，遭山豬侵擾的情形屢見不鮮；尤其時逢春筍生長，筍農可能等不到採收，便遭山豬啃食殆盡。山豬非保育類動物，不少人也設陷阱反制，在林間、農園旁放置捕獸鋏、山豬吊。

縣府農業處日前接獲公館鄉北河村民眾陳情，指飼養的2隻家犬，在山區產業道路旁誤踩山豬吊陷阱，導致傷重死亡，讓他傷心又氣憤。農業處與苗栗縣動物防疫所人員，前往勘查清除5具。

動防所指出，山豬吊通常安裝於淺坑，上方放置一片薄木板，再以鋼索或繩索環套成圈狀，另一端綁住彎繃樹幹，當動物踩踏木板，肢體陷入坑內，立刻遭到鋼索套牢。受困的動物為了掙脫用力掙扎，反而被套得更緊，經常導致韌帶受傷或是肢體撕裂傷，甚至腿部還會被扯斷，宛如「血滴子」。

動防所說，因山豬吊所需製作材料，五金行都可以買到，安裝容易，有逐漸取代傳統獸鋏的趨勢，行政院農委會在野生動物保育法第19條修正草案內，已增訂禁止使用金屬製套索，作為獵捕工具。

縣府也張貼告示，若使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害犬貓等動物，依動物保護法規定，最高可處2年以下有期徒刑及200萬元以下罰金，並呼籲民眾如發現獸鋏、網具等陷阱，在安全前提下，可先觸動開關，讓陷阱失去捕捉功能，再通報相關單位。