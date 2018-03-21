排錯檔位 七旬老婦倒車撞進超商

台中市西區健行路與博館三街口，中午發生一起離譜車禍，70歲婦人開車撞進超商，現場滿目瘡痍。（記者楊政郡攝）

2018-03-21 15:16

［記者楊政郡／台中報導］台中市西區健行路與博館三街口，中午發生一起離譜車禍，70歲女駕駛疑似在路邊停車之際，打錯檔位，車子倒車衝進超商騎樓，波及3名超商客人及超商玻璃，所幸都是小傷，送醫後均無大礙。

台中市一分局交通隊初步調查駕駛人並未飲酒，至於詳細肇事原因將由交通分隊蒐集相關跡證後，陳報警察局交通大隊進一步分析研判。

警方指出，70歲林女駕駛自小客車，沿健行路由南往北行駛，行經博館三街口準備在健行路東側停進停車格，疑因操作不當（疑似打錯檔位），車輛失控倒退嚕，衝往對街超商，造成在騎樓的陳男、葉男及曾女受傷，所幸送醫後均無大礙。

婦人緊張到說不出話，全身一直發抖，為何會衝進去自己也說不清楚，可能是本該慢慢踩油門倒車，卻突然腳不聽使喚，踩得太大力了失控，案發原因正由警方調查。

70歲婦人倒退嚕把車衝進超商，波及3名坐在騎樓客人。（記者楊政郡攝）

70歲婦人疑排錯檔位，開車撞進超商。（記者楊政郡攝）