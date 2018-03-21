酒駕害命允賠千萬 航空城總經理兒交保

2018-03-21 14:36

［記者黃捷／台北報導］桃園航空城總經理許又銘之子許育呈，去年11月29日酒駕闖紅燈衝撞一輛雙載機車，導致Beyond Cure樂團主唱林庭楷重傷、後座女友蔡喬亘死亡。士林地院今開庭，許男當庭痛哭，承諾賠償1280萬元，希望解除羈押，讓他親自至死者靈前上香，由於林男母親也表示原諒，合議庭諭知20萬交保。

23歲許育呈就讀實踐大學應用外文系三年級，去年11月29日凌晨酒駕，在北市士林區中正、文林路口闖紅燈，以時速70至80公里撞上停等紅燈的林庭楷、蔡喬亘，肇事後還逃逸340公尺，直到被見義勇為的機車騎士們攔下，才又返回車禍現場。

林男全身骨折重傷，送醫急救保住一命，蔡女則顱內出血，當場身亡。許男酒測濃度高達0.71，尿液也驗出含有抗憂鬱症藥物成分，檢察官遂依酒駕致人於死、肇事逃逸2罪將他起訴。

許男今開庭表示，他承諾賠償死者家屬880萬、傷者400萬，並已達成和解，一直想要親自上香，向死者表達歉意，在看守所內也有抄寫佛經，已經深切悔悟。

林母也表示，自己是基督徒，不應冤冤相報，願意原諒他，希望許男回到社會後，不要再危害他人，如果重蹈覆轍，最傷心的會是他的父母。

合議庭最後喻知許男羈押期滿，裁定20萬交保，預訂下次4月11日開庭。庭後許男當場落淚，表示會改過自新，並與林母相擁。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆