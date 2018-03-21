港警抵台訪刑事局 了解港女被殺棄屍案情

2018-03-21 14:21

〔記者邱俊福／台北報導〕港籍潘姓女子來台遭同行男友殺害棄屍案，香港警務處今天中午抵台，先與刑事局兩岸科人員餐會後，目前正在刑事局內就相關案情進行了解。

刑事局表示，香港警務處行前已先來函，也跟其表達過雙方無司法互助，須由香港律政司向我國法務部國際及兩岸事務司協調及商討如何進一步處理。

據悉，香港警務處申請來台，主要目的是為能取得兇嫌犯案的相關證據，以及前往行兇現場進行了解，不過刑事局礙於雙方沒有司法互助，無法主動提供相關資料與協助，雙方仍須透過司法相關部門聯繫。