男子袖裡有乾坤 警翻開原來偷偷藏了...

警方在水溝中查出吸食毒品用燈泡。（記者鄭景議翻攝）

2018-03-21 14:19

〔記者鄭景議／台北報導〕42歲張姓男子17日騎車路過台北市松德路34號前，遭到員警盤查，起初張男故作輕鬆，表示自己有毒品前科，但已經是去年的事情，還開機車椅墊讓警方盤查，沒想到被眼尖的員警發現他袖裡有乾坤，左手掌反抓著衣袖口呈「握拳狀」不願鬆開，最後一查之下，袖子裡果然是安非他命吸食器。

保安警察大隊表示，當時張男見到警方，眼神飄忽、神色慌張，讓警方覺得他相當可疑，故請他靠邊停車接受盤查；張男起初一派輕鬆，被問到是不是車主時，張男樂天的用英文大喊「YES SIR」，大方坦承自己有毒品前科，但已經是去年的事情了，更打開機車坐墊對著警方說「我知道，給你們檢查，讓你們相信。」

未料大方的態度在員警要求張男脫下雨衣時，開始變得扭捏，員警發現張男的左手掌不知何故，反抓著衣袖口呈「握拳狀」且不願鬆開，員警馬上抓住他的左手，詢問藏了甚麼東西？張男非常緊張地否認並開始掙脫抗拒，試圖甩開員警不願配合，但仍被員警合力制伏。

原來張男在脫雨衣時，以為夜色昏暗員警沒有查覺，趁機將隱藏於左手袖子內的吸食毒品用燈泡，丟到水溝蓋下方，但在尚未來得及丟棄另1支吸管時，便遭員警發現而查獲，張男當場也坦承吸管內是「第二級毒品安非他命」。接著，員警又在張男所攜帶背包內，發現1支小型手電筒內藏1小包安非他命，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

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張男袖子裡被查出吸食器。（記者鄭景議翻攝）