十條通「爆乳妹」騙全台 竟是「帶把兒」偽娘

警方將張嫌帶回偵訊。（記者許國楨翻攝）

2018-03-21 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕男子張威欽是出名的男扮女裝慣竊，經常以低胸短裙的爆乳妹裝扮在網路交友平台認識網友，邀約碰面後，竊取對方手機、錢包、信用卡等財物盜刷購物或變換現金花用，因此身揹十條通緝，前天在北部色誘一名男子洗劫財物後隨即搭高鐵南下台中百貨公司盜刷被櫃姐發現報警，該名橫行全台的偽娘終於落網。

警方調查，31歲張男平時靠注射女性荷爾蒙讓胸部維持豐滿，因下體並未摘除，還維持男性性徵，對外宣稱已變性從事第三性公關，10多年前接連犯下網路愛情詐騙，二次入監服刑後仍不思悔改，近來又接連男扮女裝，以慣用手法在車站或是網路交友平台獵尋目標，假借各種名義於餐廳及旅館相約見面，趁被害人不注意時將包包內的財物搜刮一空。

張嫌得手金融卡、信用卡後隨即到高級精品店及手機店，購買高價皮包、飾品、電子產品，再持往二手商店變換現金，因犯案地點幾乎遍及全台，遭台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄等6個縣市發布詐欺、竊盜、偽造文書、侵占通緝，身揹「十條通」。

張嫌前天在台北市搭訕一名陸姓男子色誘到旅館，趁對方洗澡時竊取一只勞力士名錶、5兩金項鍊及皮包，總計約50萬元財物後立即搭乘高鐵南下台中，並至大遠百台中店一家化妝品專櫃準備盜刷被害人信用卡，櫃姐發現有異暗中報案。

台中市第六分局市政派出所獲報趕抵時，發現張嫌還拎著盜刷購買的名牌包在百貨公司內閒晃，攔查時，張嫌還一度謊報他人身分證號拒不配合，但警方經查證確認他就是橫行全台的慣竊，當場逮人帶回偵訊，查出張嫌上週五入住花蓮市一家背包客棧，趁鄰床男子淋浴時，持被害人房卡感應開啟置物櫃竊取2台筆電、手機、皮夾，得手近10萬元後逃逸。

警方昨訊後將全案依詐欺、竊盜移送法辦並將他解送歸案，同時呼籲其他被害人出面指認。