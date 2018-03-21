上週輕生被救下 她今在租屋處燒炭亡

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區40歲張姓女子，今日凌晨1時許，疑因憂鬱症復發，在租屋處的浴室內燒炭輕生，被發現時已無生命跡象，雖緊急送往醫院搶救，但最後仍傷重不治。
張女的男友向警方表示，張女患有憂鬱症，多次自殺未遂，本月17日曾在家裡上吊自殺，警消當時破門搶救才撿回一命，孰料，昨日深夜發現張女未讀訊息，直覺有異，匆匆趕赴租屋處，赫見女友已燒炭自殺。
鑑識人員現場勘驗，張女身上並無外傷，排除外力介入，現場也找到遺書，內容透露疑似不堪疾病困擾，但詳細自殺原因仍待檢警相驗後釐清。
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〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區40歲張姓女子，今日凌晨1時許，疑因憂鬱症復發，在租屋處的浴室內燒炭輕生，被發現時已無生命跡象，雖緊急送往醫院搶救，但最後仍傷重不治。
張女的男友向警方表示，張女患有憂鬱症，多次自殺未遂，本月17日曾在家裡上吊自殺，警消當時破門搶救才撿回一命，孰料，昨日深夜發現張女未讀訊息，直覺有異，匆匆趕赴租屋處，赫見女友已燒炭自殺。
鑑識人員現場勘驗，張女身上並無外傷，排除外力介入，現場也找到遺書，內容透露疑似不堪疾病困擾，但詳細自殺原因仍待檢警相驗後釐清。