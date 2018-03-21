用病禽血液製作禽流感假疫苗 8嫌羈押

雲林縣東勢鄉吳姓父女向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液製成血清牟利，誆稱可預防禽流感。（記者廖淑玲翻攝）

2018-03-21 14:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕可預防禽流感？假的！雲林地檢署今天偵破黑心禽流感動物用偽藥案，查獲雲林東勢鄉吳姓父女收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，自製號稱可以預防禽流感的偽藥，並自組注射隊至雲林、嘉義、南投、彰化等縣市為禽鳥施打注射，進一步追查桃園一處屠宰場及彰化縣一家鵝業公司余姓負責人也涉案，其中8人涉案情節重大收押。

去年地檢署偵辦黑心豬疫苗案件時，發現有不肖人士組成「注射隊」，向養鴨業者兜售黑心禽流感動物用偽藥，雲林地檢署檢察官何金陞指揮調查局中部地區機動工作站長期跟監、蒐證，近日展開搜索行動。

鑑於2015年禽流感疫情大爆發，引發養禽戶人心惶惶，雲林縣東勢鄉吳姓父女為賺取私利，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥，以每瓶容量為500毫升230元售價對外出售。

吳姓父女再僱請江姓男子等人組成注射隊，到雲林、嘉義、南投、彰化等縣市，對養禽場飼養禽鳥施打注射。

檢警調查時發現桃園市某屠宰場張姓業者去年7月起，利用可取得感染禽流感後仍存活的禽類血液，將所收集的禽類血液交由吳姓父女製造成黑心禽流感動物用偽藥，扣除成本，不法獲利逾2000萬元。

雲林地檢署檢察官何金陞、沈郁智、郭智安、李侃穎等人指揮調查局中部地區機動工作站、雲林縣調查站、桃園市調查處、雲林縣警察局臺西分局、斗南分局、彰化縣警察局北斗分局等會同農委會防疫檢疫局、雲林縣動植物防疫所、彰化縣動植物防疫所共同偵辦，連日來兵分10路，查獲吳姓父女、業者等14人到案。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，檢警查扣黑心禽流感動物用偽藥544瓶，以每瓶可注射1000隻禽鳥估算，可及時避免至少54萬隻禽鳥成為帶有病毒的動物流入市面。

黃怡華強調，第一波傳訊14名被告，其中8人有勾串共犯及證人等事由聲押，6人裁定羈押禁見，其餘1人50萬元、1人30萬元、1人5萬元交保候傳。

檢警另搜索彰化縣一家偽藥製造廠及涉案人住處等地，帶回余姓負責人及楊姓女會計因涉嫌重大，今天也遭收押，全案共羈押8人並擴大偵辦中。

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