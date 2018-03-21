遭前公婆告妨害名譽 主播秦綾謙獲不起訴

2018-03-21 13:02

〔記者錢利忠／台北報導〕TVBS主播秦綾謙與前夫吳炳輝離婚後，另針對前公婆向她的主管、友人放話，威脅要爆料光碟內容，勒索250萬元一事而對簿公堂，新北地檢署今年1月依恐嚇取財未遂罪，起訴秦的前公婆吳欣蒼及蔡馨樂；兩人不滿週刊報導秦與前夫家生活細節，包括婚宴糾紛、房內放黑傘及勒索250萬元等8件事，再控告秦妨害名譽，台北地檢署認為秦的罪證不足，今天將秦綾謙不起訴。

2016年11月15日，週刊報導秦綾謙於2016年11月間，傳出在淡水住處遭前夫捉姦，還拍到秦女和小鮮肉的不雅影片，秦綾謙當時否認通姦，稱只是在聊天、衣著完整。

秦綾謙的前公婆事後以握有不雅影帶為由，向她及小鮮肉各索討上百萬元封口費，雙方為此簽下保密條款，影片則交由律師銷毀，但前公婆後來又向她討封口費250萬元，揚言不給錢就要把備份影片外流，讓她身敗名裂。

秦齡謙為此控告前公婆恐嚇取財，今年1月，前公婆均已被新北地檢署起訴。前公婆不滿秦綾謙向週刊爆料，描述在前夫家生活的細節，週刊還報導秦綾謙婚後爆發婚宴糾紛、房內放黑傘、遭前公婆勒索250萬元等8件事，另向北檢控告秦妨害名譽。

北檢根據新北檢的偵查結果，認定秦綾謙確實曾被前公婆勒索250萬，認定週刊報導的8件事實，秦綾謙不構成妨害名譽，所以將她不起訴。