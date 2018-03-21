4男女「好玩」結夥搶劫 不到1小時被逮恐吃7年以上徒刑

2018-03-21 12:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣黃姓少女，陪同男友鄭姓男子及男友的友人邱姓、黃姓男子，以口罩掩嘴、遮機車車牌，持玩具槍，以深夜落單的女性外籍移工，連續強盜對方身上財物，首名被害人因身上沒錢、未遂，之後從第2名被害人身上搶得1條K金項鍊、價值300元。4人被逮後，向警方供稱「為了好玩」，但結夥3人以上，為加重竊盜罪嫌，4人也被檢方依該法起訴，可處7年以上徒刑。

檢警調查，去年9月16日凌晨0點，黃姓少女與男友鄭男、邱男、黃男等人，先在竹南鎮市區1家便利商店，買了多個口罩，除臉上戴，也把口罩掛在機車車牌上遮掩。鄭男載黃姓少女，邱男載黃男，4人分2輛機車，遂前往竹南科學園區、廣源工業區周邊尋找落單的女性外籍移工下手。

4人先對1名被害人行搶，但因這名被害人身上沒有財物，也趁隙逃跑，4人沒有搶成；接著於凌晨1點40分許，在竹南鎮友義路一家便利超商附近，發現菲律賓籍女性移工獨自1人，遂逼近上前。

黃男遂拿出鄭男提供的玩具槍，指向菲籍女子，喊「MONEY、MONEY」，要求對方交出財物，菲籍女子則回答「沒有錢」；此時，邱男見女子脖子上掛有一條項鍊，遂手指對方，並比劃自己的脖子，示意對方交出；菲籍女子見邱男人多勢眾，且夜半求救無門，遂交出項鍊。

菲籍女子被害後，至竹南警分局大同派出所報案，警方受理後，除調閱相關路口監視器畫面，也派警網巡察，不到1個小時，就在轄區一間機車行，將機車拋錨的鄭男、黃姓少女查獲。警方表示，4人到案後，詢問為何犯案？4人供稱「只為好玩！」