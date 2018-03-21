新北檢「數位採證中心」揭牌 調查手機添利器

2018-03-21 12:45

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署今正式成立「數位採證中心」，未來只要被查扣的手機，都可快速進行採證，新北地檢署檢察長朱兆民致詞時表示，希望透過「數位採證中心」，幫助檢察官辦案，藉以提昇辦案能量、品質！

法務部次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛今與朱兆民一同揭牌，王添盛致詞時表示，毒犯透過軟體躲避查緝，讓檢警無法掌握，未來可透過數位採證掌握毒品流向、共犯組織，甚至向上溯源，不只增強辦案速度、效率、提升質量。

檢方表示，利用智慧型手機犯罪的案件日益增多，傳統鑑識及偵查方法，已不足以對抗現今的科技犯罪，國內雖有鑑識機關可協助，但數位採證與鑑識的龐大需求、證物，於機關間往返的耗時與作業不便，容易延宕偵查時程，為此，行政院補助高檢署及台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、彰化及花蓮等全國8個地檢署，成立數位採證中心，盼縮短數位採證時程。

新北檢今正式成立採證中心，指派緝毒專組主任檢察官張瑞娟、樊家妍及檢察官陳漢章、黃筱文負責統籌規畫，採證室建置最高階的各式數位鑑識軟體，包括復原手機內刪除的通訊、影像紀錄，及還原臉書、LINE、微信等通訊軟體內的所有圖文，並能解鎖手機密碼，除負責新北檢轄區採證作業外，還支援士林、基隆及連江地檢署。

新北檢指出，數位採證室將與高檢署建置的全國毒品資料庫結合，將新北檢原有的毒品資料庫辦公室改設於數位採證室內，二者整合後當能有效追溯毒品上游及共犯組織，增加緝毒團隊戰力。

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