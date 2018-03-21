竹南科學園區大貨車停路邊惹怨

廣源科技園區員工抱怨大貨車停放在路邊，使附近上班族無處可停車。（記者鄭名翔攝）

2018-03-21 12:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南科學園區內廣源科技園區員工近日反映，附近貨運業者將車行數輛大貨車停放在路邊，由於貨車體積大，一輛恐就佔用2至3輛小客車停放空間，使附近員工上班無車位可停，深感困擾。但因該處屬公共停車空間，警方僅能居中協調，貨運業車也釋出善意，願意將車輛暫移至其他空地，盼能敦親睦鄰。

廣源科技園區員工抱怨，附近道路路邊屬公共停車空間，任何人皆可停放，但附近的貨運業者經常將數輛大貨車停放路邊，佔用整排停車空間，使得附近員工上班時找無停車位，批貨運業者明明有私人停車場，卻將車輛停放路邊，造成附近員工停車不便。

貨運業者則表示，因廠區內停車空間有限，夜班車輛只能就近於附近路邊停放，但接獲附近上班族的反映後，也正積極尋找附近地主承租停車空間，而目前會先將停放於路邊的大貨車移至較遠的空地停放。業者說，秉持敦親睦鄰的態度，會拿出誠意積極解決，盡量不造成附近上班族困擾。

警方表示，該路段無畫設紅線或停車格，為公共停車區域，任何車主皆有權停放，而依據苗栗縣處理妨害交通車輛自治條例規定，僅聯結車、曳引車等車輛不可停放路邊，大貨車則不在此限制，因此貨運業者也無違法。警方今早也到現場協調，獲得貨運業者善意回應，共同解決停車爭議。