老翁酒駕被攔查 呼叫7、8酒友來助陣

老翁酒測數值為0.35毫克。（記者張瑞楨翻攝）

2018-03-21 12:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局交通分隊攔查騎機車邊抽菸的69歲魏姓老翁，進一步發現他酒駕，老翁否認酒駕，還宣稱自己生活很難過，快要活不下去了，想要自殺，希望警察通融，但警方仍堅持酒測，老翁竟趕緊打電話呼朋引友，叫來7、8位平時一起喝酒的酒友來助陣，警方也立即呼叫支援，用優勢警力防範衝突，酒友見已成定局，只能悻悻然離去，老翁酒測數值為0.35毫克，依公共危險罪嫌法辦。

三分局交通分隊是在上月27日傍晚，於中市東區進德路與自由路口，發現魏姓老翁騎乘機車邊騎邊抽菸，員警攔下盤查，老翁宣稱沒帶證件，正在找證件，警方聞到老翁身上有酒味，老翁卻否認酒後騎乘機車，警方告知要接受酒精濃度測試時，老翁卻說自己生活困難，快要自殺了，請警方通融原諒，他承認有飲用一些啤酒。

老翁見警方不為所動，竟打電話請朋友來現場支援，數分鐘後，現場就聚集了7、8名酒友，警方見來現場的人都有飲酒，但沒有酒駕，擔心會失控，也迅速透過無線電呼救警力支援，該群酒友發現事已成定局，才悻悻然離去，警方調查，老翁沒有酒駕前科，這次是初犯，酒測數值達0.35毫克，依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆