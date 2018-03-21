婦遇詐警阻匯 霸嗆：現在無戰爭

2018-03-21 11:10

［記者陳賢義／台東報導］寂寞芳心！台東55歲陳姓單身婦遇詐，掉入詐騙集團設下的愛情陷阱，與1名誆稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊軍官」的史考特談了一場虛擬網戀，詐徒甜言蜜語托孤，還分飾2角索討生日禮金，陳婦臨櫃匯款，保七駐衛警和行員察覺有異勸阻，唇槍舌戰一番，霸嗆現在哪裡有戰爭，陳婦才驚覺上當。

詐徒透過FB不斷用溫柔攻勢、甜言蜜語取得陳婦人信任後，騙稱身為單親父親的他在中東戰場隨時可能遭預不測，如果真的發生不幸，希望陳婦能好好照顧他的年幼女兒。一邊假扮軍官史考特，一邊假扮女兒莎拉，騙稱女兒生日，在戰場的他無法陪伴，莎拉並以「媽媽」的稱呼，不斷央求陳婦匯100美元到美國給她當生日禮物。

在詐騙集團不斷洗腦下，陳婦深信史考特真的在槍林彈雨的敘利亞打仗，女兒沒人照顧，便心軟準備匯錢，在保七員警和行員不斷耐心勸阻下，告知所見的戰爭、難民照片均是詐騙集團自網路盜用，才恍然大悟。

保七第一大隊副大隊長林元通表示，年初至今已經攔阻了6件詐騙案件，其中4件是維和部隊軍官詐騙，而此案是大隊首遇，詐騙集團分飾2角，同時以愛情及照顧小孩為誘餌，利用女性的愛心及惻隱之心，詐騙手法不斷翻新，呼籲民眾小心注意。

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