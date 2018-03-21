6犯酒駕遇司法黃牛 入監服刑又傷財

2018-03-21 10:57

［記者楊政郡／台中報導］有多次酒駕前科的陳男，第五次被士林地院判8月入監服刑，103年3月出獄，同年4月又酒駕，被台中地院判處9月，服刑前在工地認識劉男，劉男自稱從法院退休，誆稱可走後門不必關，罰金交給他處理即可，分5次被劉拿走16萬7600元，104年間還是被通緝到案發監執行，執行檢察官聽他抱怨，主動簽案偵辦劉男詐欺罪。

起訴書指出，劉男（52歲，另案在台中監獄執行中）103年10月間得知，在台中市東區某工地工作的陳男有酒駕官司，被判9個月，劉某認為有機可趁，自稱從法院退休，可走後門不必關，罰金交給他處理即可，陳男已有5次酒駕紀錄，且上一次在台北士林地院判8月，已入監服刑1次，不想再入監，希望繳罰金就好。

劉嫌說9個月一天1千元，只要27萬交給他即可，後來分3次他給9萬、3萬、4萬，劉又幫忙寫一次狀紙，他給3600元紅包，後來劉又說要送禮給法院的人，他又拿4千元給劉。

而在103年12月間收到法院通知執行的通知書，劉某說不要管他，不用去報到，後來104年元月他就在工地被通緝抓到，隨即發監執行，而執行檢察官聽到陳某抱怨，說出上情，主動簽案偵辦。

經發布通緝劉男在106年底到案，他坦承拿到錢，辯稱他是對陳說「一起研究來聲請再審」、「外面辦事情、錢要先準備好、免得聲請再審沒錢」等，檢察官認為是臨訟狡辯，依詐欺罪起訴。

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