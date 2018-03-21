誆辦韓星見面會涉吸金 亞倫國際講師聲押

亞倫國際娛樂有限公司莊姓負責人涉嫌以投資韓國少女團體TWICE（見圖）等韓星見面會、演唱會，對外吸金1.3億元，新北地檢署昨約談亞倫公司丁姓講師等9人到案，今凌晨訊後諭令聲押丁男及胡姓業務。（翻攝自Naver）

2018-03-21 09:17

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕亞倫國際娛樂有限公司莊姓負責人涉嫌以投資舉辦周子瑜所屬的韓國少女團體TWICE、少女時代隊長太妍、少女時代前成員JESSICA、演員朴敘俊等人演唱會或見面會等為幌子，對外吸金1.3億元，新北地檢署昨約談亞倫公司丁姓講師等9人到案，今凌晨訊後諭令聲押丁男及胡姓業務。

至於羅姓及蔡姓業務、沈姓會計則獲均交保5萬元；莊姓負責人於去年9月就已出境，迄今未歸，檢方將另行追緝。

全案源起於新北地檢署偵辦一起詐欺案件，深入追查後發現竟是打著投資娛樂事業獲利的吸金案，吸金手法再翻新，受害者逾300百人。其實，莊男於2015年11月就曾被媒體爆料，拿著他跟藝人「豆花妹」蔡黃汝的合照當號召，佯稱要辦明星旅遊團，對外募集資金。

檢調調查，2015年11月起至2017年8月間，亞倫公司透過舉辦銀行小額信貸說明會、電影包場活動與現身韓星見面會，招攬民眾投資韓星演唱會、見面會及黃金，佯稱月息1.25%到5%，年息最高60%，拉下線還能收取3到8%佣金，以投資報酬高於銀行利息等理由，鼓勵投資者向銀行貸款來投資。

因無投資門檻限制，吸引不少民眾小額投資5或10萬元，其中有3、4名民眾受害最慘投資逾千萬元。

檢調追查莊男金流，發現莊男帳戶的錢都用於個人花費，實際卻未舉辦任何演唱會、見面會或投資黃金，新北地檢署企業犯罪專組檢察官丁維志昨指揮新北市調查處，搜索莊姓負責人等人住處及辦公室12地，依違反銀行法、詐欺罪嫌帶回丁姓講師、胡姓、羅姓業務及沈姓會計等9人，釐清案情。