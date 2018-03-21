「可能穿越時空了...」幻象飛官失蹤數月 妻心痛籲協尋

去年11月7日，空軍上尉駕駛何子雨駕駛幻象戰機意外失聯至今。（圖擷取自何子雨臉書）

2018-03-21 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕「我每天都在想各種可能...」空軍幻象2000戰機，去年11月7日在基隆東北部海域失聯，至今已經多月，飛機的上尉飛官何子雨至今無下落，他的妻子不放棄任何希望，今天凌晨在臉書發文，希望網友幫幫她，找到何子雨的任何線索。

何子雨妻子今凌晨在臉書發文說，她的丈夫何子雨去年11月7日晚間執行訓練任務時失聯，在台灣東北海域光點消失，打撈船家找遍所有可能的點，什麼都沒有...已經沒有範圍可以找了。

何妻說，何子雨沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠，可能往東、往西、往南、往北，「可能被外星人抓走了、可能穿越時空了、可能在某個孤島上跟足球當朋友、可能失去記憶在外面遊蕩、可能重傷在某個醫院昏迷，我每天都在想各種可能...」

何妻說「可以幫幫我嗎？」希望大家幫忙轉發她的文章，她提到，六度分隔理論說，平均透過6個人就可以認識全世界。「也許你的朋友的朋友的朋友在11/7當天有聽到奇怪的聲音，看到奇怪的飛機，或是聽說了什麼奇怪的傳言...」任何的蛛絲馬跡，對她來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望...。

許多網友留言打氣，鼓勵何妻要堅強、顧好自己的身體，「不管在哪個平行時空，他一直都希望妳能勇敢珍重」。