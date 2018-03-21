賊偷電纜堆滿車不及駛離 警靠這小東西漂亮破案

2018-03-21 08:47

〔記者王俊忠／台南報導〕2名男賊侵入台南市南區一處廢棄廠房竊取電纜線與模具，正巧屋主回工廠發現報警，竊嫌來不及開走滿載電纜贓物的休旅車、徒步逃離現場。後來蘇嫌回現場想開車、借故向路人問路，沒想到這路人是員警喬裝，警方趁機借蘇嫌手上汽車遙控器按壓測試，休旅車果然發出聲響，識破竊嫌身分，再循線逮捕躲在超商呼呼大睡的同夥黃嫌。

日前清晨，25歲蘇嫌與20歲黃嫌都住在高雄阿蓮區，黃嫌有詐欺前科；蘇嫌有毒品、傷害、詐欺等前科，2人都有吸食二級毒品。3月15日晚間，蘇嫌夥另一位林嫌騎機車到南區新樂路一處無人使用的廢棄工廠，竊取該處的模具和隔壁工廠內的電纜線，但電纜線重達264公斤、模具鐵片也重達165公斤，因贓物太多太重，無法用機車載走，蘇嫌先用機車把模具載走變賣。

隔天早上，蘇嫌再夥同黃嫌開車到這處廠房載運電纜線，不料遇上屋主返回工廠。楊姓屋主發現廠房內停放不明黑色休旅車、大門口還被人用黑色束帶綁住，無法進入，立即報警。蘇、黃2名竊嫌趁隙從廠房後方逃離，把休旅車留在現場。

市警六分局偵查隊長吳俊德獲報率員到廠房勘查採證，發現休旅車車況良好，後座載滿電纜線，且未被通報失竊，研判車輛應是竊嫌所有，認為竊賊會找機會回來開車，就請派出所把制服警力撤走，廠房外編排便衣警力守候，等待偷兒上鉤。

後來膽大包天的蘇嫌果真佯裝路人返回現場，直接向喬裝路人的便衣警力蔡文智小隊長問路，蔡見蘇嫌無任何交通工具、徒步走路前來，手上竟有汽車遙控器，心想可能竊嫌想來開車，就借故向蘇嫌借來遙控器按下測試，果然廠房內休旅車發出聲響、燈光。

蔡員表明警察身分、詢問蘇是否竊嫌？蘇嫌見東窗事發、百口莫辯，只好乖乖認罪。警方並循線到附近7-11超商，逮捕趴在桌上呼呼大睡的黃嫌，並持續追查在逃的林姓共犯。

南市警局長黃宗仁獲悉同仁漂亮破獲竊案、指派前六分局長、警政監呂青霖前往分局頒發破案茶獎勵有功員警。