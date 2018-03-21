狠嫂早預謀犯案 看這部電影學水泥封屍

張姓嫂嫂狠心殺害小姑，事後用水泥將小姑屍體封住。（翻攝臉書）

2018-03-21 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區爆出張姓嫂嫂狠心殺害小姑，事後用水泥將小姑屍體封住，手段相當兇殘，她透露水泥封屍的手法是看電影學來，周刊報導，這部電影是參考多年前震驚香港社會的「灶底藏屍」命案拍攝成電影、葉子楣主演的「千王1991」。

香港灶底藏屍命案發生在1975年，54歲的李姓女子因同居好友在住處自殺，為了離開傷心地，她向24歲的乾兒子黃男表示願以3000元港幣轉租給他，黃男付錢後，李女都沒有搬出去，有天兩人因此爭吵，一怒之下，黃男竟將李女勒斃，他將李女的屍體塞在廚房，再用水泥封住。

後來因為樓下住戶發現家裡的天花有血水滴下，連忙報警才揭開整起命案，由於當時附近有住戶稱看到李女的冤魂，半夜甚至還聽到有女子的哭聲，當時引起相當大的關注。

《周刊王》報導，港片「香港奇案」、「千王1991」先後將「灶底藏屍」拍成電影，但「千王1991」多年前在台灣不斷重播，劇中有葉子楣在廚灶前攪拌水泥，再把假冒幼童的人偶封在爐灶下方，讓人印象深刻。張女向警供稱，多年前看了香港電影才獲得封屍靈感，警方也認為該片是「千王1991」。