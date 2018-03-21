週刊爆來來豆漿少東狂輸千萬 設局打爆老千

高雄德州撲克詐賭、老千慘遭圍毆案轟動全台，受騙的是知名內湖來來豆漿黃姓小開（紅圈處）。（圖翻攝自鏡週刊）

2018-03-21 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄德州撲克詐賭、老千慘遭圍毆案未落幕，根據《鏡週刊》報導，出老千的蔡姓男子綽號QQ哥，利用顯影隱形眼鏡專宰富二代肥羊，受騙的是知名內湖來來豆漿黃姓小開，黃男發現後一氣之下找來高雄角頭，隨後發生轟動全台的痛打老千事件。

報導指出，當天在場的包括出千的蔡姓男子「QQ哥」和內湖來來豆漿黃姓小開「輕鬆哥」，由於輕鬆哥在高雄分店的生意很好，有錢有閒到處玩德州撲克，卻被QQ哥盯上成為肥羊，靠著出千讓黃姓小開在短短1個月狂輸超過千萬。

輕鬆哥日前曾和高雄角頭、當天幫忙出面打老千的「夜市生」黃姓男子抱怨，認為QQ彷彿能看穿他的牌，不料黃男卻告訴小開，QQ根本不是賭神，只是個靠作弊詐賭的老千，因此輕鬆哥在當天準備好拆穿QQ，最後由角頭「夜市生」出面處理，最終QQ慘遭50多名小弟持球棒打爆。

不過警方調查指出，「夜市生」帶小弟抓賭根本是計中計，因為他根本是QQ的前合夥人，表面上幫小開出頭，事實上卻是為了爭奪龐大的地下賭場利益。日前警方已掌握至少12名涉案逞兇犯嫌身分，傳喚到涉嫌教唆的黃姓主嫌等9人到案。