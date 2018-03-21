自稱大一女生徵男室友：要13公分以上

2018-03-21 00:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕這樣的室友條件您接受嗎！？臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，自稱唸大一的女網友受不了室友的衛生習慣，決定搬出另外租房，她徵求男室友，開出「每月補貼2千元、不排斥超友誼關係」的條件，前提是「那話兒」必須超過13公分，讓百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

警方指出，目前無法斷定PO文者是否確為大學生，若內容屬實，室友關係你情我願，即使出現類似包養、補貼費用的情況，都不算觸法。

但警方也說，這可能是網友惡作劇或另類「約砲文」，不排除是性交易業者在動歪腦筋，藉由含蓄PO文引來民眾私下援交，此部分還需調查釐清。

19日下午，這名女網友PO文「小妹大一，158/43/C長相偏可愛型」、「已經受不了室友的生活跟衛生習慣，決定搬出來住」、「可每個月給2千月租補貼」、「不排斥超友誼關係」，但男方有條件限制，包括「身高比我高」、「有汽車佳，沒有的話也要機車」、「13cm以上」、「房間樓層不要太高」、「打遊戲不要太吵」，一天內就累積四百多條留言。

PO文引發網友熱議，正反意見兩極，近百名網友紛紛留言報名或TAG（標記）周邊友人，「XXX，機會給你了」、「身高180有汽車不只一台隨你開，躺著有30公分，打GAME很優雅，今年大四，但可以為了妳延畢」。

但也有不少網友砲轟「當妳室友沒要發展超友誼關係，難道也要脫褲子驗分身」、「這文怪怪的」。