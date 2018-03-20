3/20 今彩539頭獎開出1注獎落中壢！ 大樂透摃龜

2018-03-20 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月20日）開獎的第107000027期大樂透頭獎摃龜，第107000068期今彩539頭獎開出1注，可獨得800萬元，由桃園市中壢區正義里中北路二段330號的「狀元投注站」開出。

第107000027期大樂透中獎號碼為：「08、09、23、30、37、41，特別號：31」頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得獎金655萬8506元；參獎共38注獲得，每注可得4萬1780元；肆獎共93注獲得，每注可得1萬0974元；伍獎共1880注獲得，每注可得2000元；陸獎共2463注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3506注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4026注獲得，每注可得400元。

第107000027期49樂合彩中獎號碼為「08、09、23、30、37、41」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共162注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4078注中獎，每注可獲得1250元。

第107000068期今彩539中獎號碼為「07、08、25、29、32」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共179注獲得，每注可得2萬元；參獎共5889注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3087注獲得，每注可獲得50元。

第107000068期39樂合彩中獎號碼為「07、08、25、29、32」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共108注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4059注中獎，每注可獲得1125元。

第107000068期3星彩中獎號碼為「767」，正彩共23注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000068期4星彩中獎號碼為「0236」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」