八仙塵爆5/8高院宣判 呂忠吉主張無罪被家屬轟「無恥」

2015年6月27日晚間八仙樂園發生塵爆意外後，大批民眾燒燙傷待援。（資料照）

2018-03-20 22:50

〔記者楊國文／台北報導〕新北市八仙樂園塵爆造成15死、499人受傷重大意外，主辦「彩色派對」釀災的男子呂忠吉，一審被依業務過失致死罪判4年10月，高等法院今辯論終結，多人在庭訊時泣訴自己小孩枉死、或被害的家人近三年來「大小刀」不斷（指手術），希望重判呂男，呂男則喊冤指案發不在現場，是工作人員擅自噴灑色粉釀災，此番無罪答辯惹得群情激憤，一被害人母親還站起來痛罵呂「無恥」；此案訂5月8日宣判。

庭訊後，被害家屬仍憤憤不平，死者蔡心瑜的弟弟說，26歲的姊姊和黃姓女友人到合法的八仙樂園遊玩卻遇害，呂忠吉竟答辯說無罪，快3年了連一句道歉、到家裡祭拜都沒有，更沒別賠償了。「將他判到滿（業務過失致失最重判5年）又能怎樣？」蔡父在一旁泛淚，哽咽說「只要想到女兒就想哭」。

全身有75％灼傷的朱姓少女父親朱樹森指出，直到現在，女兒每3、4個月就須開刀，且大、小刀不斷，現在雖然復學唸大一，復健仍是漫漫長路，憂心嘆說「她現在連站都站不穩，以後如何就業？」朱男建議，業務過失致死罪刑責太輕，例如砂石車撞死人頂多也是判5年，應修法加重刑責。

一審士林地院判決指稱，呂忠吉於2015年6月27日下午起在新北市八仙樂園租用放乾池水的戲水池舉辦「彩色派對」，當晚8點30分距離活動結束約半小時前，工作人員噴灑大量色粉，形成粉塵雲，被場內的高溫燈具引發閃燃，造成480多人輕重傷，其中15人死亡。

呂男一審被重判4年10月徒刑，法扶基金會並代理400多名受害者與家屬，對呂男提起附民求償210億元，目前審理中。不過，呂男未對任一位被害人提出任何賠償。

高院今辯論終結，除被告呂忠吉外，被害人、代替被害人出庭的家屬約30多人出庭，其中有多人是全身燒燙傷面積逾50％的重傷者，目前仍在奮力復健、忍受痛楚和生活的不便，多位被害人、家屬講想到傷心處，不禁哽咽。