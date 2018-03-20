山老鼠盜採七里香稱移植 兩色土壤戳破謊言

警方查扣盜運七里香貨車。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-20 21:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島七里香樹型特殊，一直是山老鼠覬覦的目標，恆春警方據報得知盜採集團在滿州里德山區肆虐，上周前往山區埋伏，當場查扣盜運七里香下山的張姓男子，張嫌辯稱是移植庭園內老樹，但樹根及庭園內土壤天差地遠，遭警方依竊盜、森林法案移送偵辦。

恆春半島的七里香老樹，樹徑1公分要生長9年，生長緩慢加上落山風吹襲，形狀非常珍奇，深獲許多庭園造景人士的喜愛，願意出極高的價格來收購，兩百年左右的老樹，流通價格就在百萬元以上，成為山老鼠最喜歡盜挖的樹種，每年春夏交替季節，由於水氣旺盛，種植成功率高達8成以上，成為山老鼠猖獗旺季。

恆春分局滿州分駐所日前接獲線報，由所長尤子碩率員警魏敏誠、黃群祥埋伏里德山頂路段，發現一部無牌大貨車，載運3棵百年七里香往恆春方向疾駛，攔查後，開車的張嫌始終交代不清七里香來源，辯稱是受託移植友人庭院的老樹。

曾破獲多起山老鼠案件的尤子碩，認為張嫌受盜採集團委託運樹，明顯是盜採後，先種植庭院待價而沽的手法，找來林務局恆春工作站協助鑑定，要張嫌指出移植地點，當場揭穿樹根處的泥土與庭院現場泥土，明顯屬於不同區域及色澤，讓張嫌啞口無言，訊後依涉嫌竊盜、違反森林法案將張嫌移送偵辦。