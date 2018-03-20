老公在教室偷吃同校女師 元配「夾傳單」逆襲的代價是…

2018-03-20 21:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一所高職田姓男老師前年疑與同校張姓女老師過從甚密，田妻氣炸，以A3紙印出張女照片加註「張XX：別人家的老公特別好玩，是嗎？」等文字，貼在張女汽車後擋風玻璃，挨告誹謗。高雄地院一審依加重誹謗罪，判田妻拘役40天，得易科罰金，另須附帶民事賠償張女1萬5000元。田妻不服上訴，高雄高分院今天駁回，但認為田妻判賠1萬5000元確定，諭知緩刑，免去牢獄之災。

判決指出，田男與張女都是高雄某高職教師，田妻懷疑丈夫與張女有染，前年3月6日中午開車到校內停車場，見張女的車停在圖資大樓旁停車格，竟在張女車輛後方玻璃雨刷上，夾上印有張女照片的A3大小紙張，上面還載有指名道姓的文字：「張XX：別人家的老公特別好玩，是嗎？為人師表，利用午休或空堂時間，在美術教室偷情、做愛，妳好意思嗎？還威脅我罵我，要告我妨害秘密罪，敬請去告，我無所謂。因為我手邊的證據足以讓你無地自容」。

張女取車時見狀，報警提告。田妻到案後，承認在張女車後玻璃夾傳單，但辯稱那是她給張女的個人信件，不是張貼傳單。田妻還說，丈夫田男向她坦承與張女在教室發生性行為，她手上也有張女配戴田男致贈的項鍊的照片等證據，可見她在紙上指述的內容都是事實，而通姦行為是刑法處罰的行為類型，張女又為人師表，此事應屬與公益有關事項。

高雄地院審理時傳喚田男，他具結證稱，確實曾向妻子自白與張女在教室內發生性行為。一審法官認為，縱使田妻依掌握證據資料認為丈夫確與張女通姦，但張女是否與人夫有婚外情，屬其個人隱私之私德範疇，跟她擔任教職工作領域無關，既然田妻散布事項無關公益，且已侵害張女名譽，因此，仍依加重誹謗罪判田妻拘役40日，得以4萬元易科罰金。附帶民事賠償1萬5000元。 田妻上訴二審，遭高雄高分院駁回，但諭知緩刑。