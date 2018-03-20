基隆市設「性專區」？議長說Yes 市長說No

2018-03-20 20:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府在民國102年曾經委託國立台灣海洋大學進行性專區可行性評估，市府產業發展處同年6月發文給內政部釋疑，最終在外界反對、輿論觀感不佳情況下，市議會提案決議要求市府終止設置性專區；台北市長柯文哲日前上網路直播節目提到關於性專區，政府不應該禁止、而應該有效管理。柯P一席話，讓性專區一事再度浮上檯面成為外界關注話題。

當初基隆市政府考慮設置性專區時，除了歷史悠久的龍安街（因為在鐵路旁，俗稱鐵支路），有茶室、酒店、小吃店、卡拉ＯＫ店，吸引不少人來尋歡買醉，市府內有人認為可以仿效日本新宿，將龍安街就地設置性專區；此外，和平島地區也被市府列為考慮地點之一。但是隨著性專區設立被議會決議終止，改朝換代後，性專區設立更是不可能。

基隆市長林右昌表示，他個人以前反對設置性專區，現在他是基隆市長，態度還是一樣反對到底，他任內也不會准許設置性專區；林右昌說，以台灣目前的社會環境與配套措施，還不夠成熟到可以討論性專區設置。

基隆市議長宋瑋莉表示，當初她認為應該加以有效管理而非一味禁止，所以主張可以研究是否設置性專區，讓性工作者人身安全受到保護，衛生醫療機關也能定期檢查性工作者是否有染病，不要讓地下化性交易衍生出性病傳染，她當初是基於這些原因才主張應該可以考慮設置性專區，現在還是贊成設置性專區。

國民黨基隆市長參選人謝立功表示，如果有工作，有誰願意賺皮肉錢？他認為，政府有責任思考，如何減少道德有爭議的工作，他對於性產業專區成立與否無預設立場，但性工作者的存在是既成事實，而施政也需考慮到民風，不是因為有性需要或歷史事實，就必須得設立專區。