北市消防清明防災 提醒掃墓「四不二記得」

2018-03-20 20:08

［記者陳恩惠／台北報導］隨著清明節腳步近了，過去屢屢發生返鄉掃墓民眾常因未清除餘燼，到處發生零星火警，台北市消防局第四救災救護大隊今天在陽明山第一公墓舉辦防災演習，規畫義消、警消人力，於清明期間在各主要公墓編排警戒、巡邏勤務，並且辦理搶救組合訓練，以熟悉墓地環境，並提醒民眾，掃墓牢記「四不二記得」，別讓祖墳失火了。

今年清明節又逢連假，返鄉掃墓人潮勢必增多，往年不少民眾掃墓時為清理割下得雜草，或者是燃燒紙錢等原因未撲滅火種即離去，造成多處墓地火災，消防單位在清明假期常疲於奔命，提醒民眾掃墓遵行「四不二記得」口訣：「不任意燒雜草，不隨意丟菸蒂，不飛揚冥紙，不燃放爆竹，記得滅餘燼，記得收垃圾」。

這次演習項目有「視訊119APP報案」、「心肌哽塞發作CPR加AED處置」、「摔跌傷骨折處置」、「救災機車初期滅火」、「火災搶救綜合演練」，除強化清明期間防災應變能力，也提醒市民清明祭祖，注意火燭使用安全，一旦發現火災情事，立即撥打119報案或通知附近消防警戒人員處理。

另義消第四大隊及防宣北投中隊也參與防災演習及駐守勤務，並現場發放救援急先鋒「救援小水袋」提供前往掃墓民眾裝水使用，水袋可重複使用、安全又環保。