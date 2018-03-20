女子薑母鴨店露左乳 網友PO文透露內情…

2018-03-20 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕有網友分享一段在台北市薑母鴨店的用餐畫面，畫面中只見一名女子只穿內衣，之後更突然露出左乳，引發網友議論，事後有疑似同桌的男子在《臉書》發文表示，當時這名女子突然跑到他與友人的座位旁，向他們要酒喝，勸阻無效後女子更露出左乳，只好請警方協助聯繫家人把她帶回，其家人則透露，女子曾被朋友陷害，後來才變成現在這樣，讓這名網友聽到後也深表同情。

《黑色豪門企業》在臉書分享一段長髮女子在薑母鴨店內突然坦胸露乳的影片，影片中可見一名女子身著性感黑色內衣、坐在開放空間的桌前，在一旁則多次傳來男子的聲音勸她把衣服穿上，但這名女子不但不聽勸，還說「我覺得這樣穿很漂亮」，之後更露出左乳，並稱「這不過是個身體」。該段影片PO出後引發許多網友議論，有網友懷疑女子當時已經喝茫了，可能不知道自己到底做了什麼。

事後在臉書上另有一則貼文，疑似為同桌的男子所發，據其貼文指出，當時他和朋友喝酒喝到一半，該名女子就突然坐到他們的座位上跟他們要酒喝，「趕她也趕不走」，且女子還突然露出左乳，他們因為勸阻無效，才報案請警方前來處理。之後警方聯繫到家人把她帶回，據其家人透露，該名女子因為曾被朋友陷害，才變成現在這樣。發文網友說，「我當下聽到了，也是很同情她家人，所以麻煩各位適可而止就好」。

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