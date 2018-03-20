PO買家金融卡資訊辱罵 網拍業者踢鐵板

2018-03-20 19:59

〔記者謝君臨／台北報導〕20歲洪姓網路衣飾賣家，去年與徐姓買家因退換貨問題發生爭執，竟在臉書不公開社團內，張貼含有徐女姓名、帳戶密碼等金融卡個資的Line對話截圖，並留言：「他媽的沒腦」、「小屁妹」等語，徐女發現後報警提告；台北地檢署調查後，認定洪女犯行明確，依違反個人資料保護法、公然侮辱罪起訴洪女。

檢方調查，從事網拍衣物的洪女，因退換貨問題與徐姓買家發生不快，竟於去年11月30日下午8時許，在臉書不公開社團「找現貨批客廠商闆闆批發MD代言」內，刻意未隱匿徐女個資，即張貼與徐女因退換貨爭執的Line截圖，其中包括含有姓名、帳戶號碼等個人資料的徐女金融卡照片。

此外，洪女還留言痛罵：「屎尿」、「他媽的沒腦」、「小屁妹」、「現在的妹妹好像腦袋裝屎一樣，竟然說都一堆屎話，耍腦哈哈」、「遇到神經病哈哈」等語；同年12月1日上午7時許，洪女再於該社團內，二度留言：「我比較想看屁妹你想怎麼樣」、「拜託鏡子去照一下再出來買衣服好嗎？」等語。

而後，徐女發現上開貼文，不甘受辱，報警提告；北檢檢察官勘查徐女提告所附的相關截圖，認為洪女身為網路衣飾賣家，熟知照片、數位檔案修飾技術，且明知所貼出的Line截圖含有徐女金融卡資訊，卻仍刻意未隱匿徐女個資，並留言辱罵，認定洪女犯行明確，依違反個資法、公然侮辱罪嫌，將洪女起訴。