獨家》正宮遭休妻第二天 小三臉書po私生女照宣示扶正！

2018-03-20 22:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是情何以堪！新竹一名髮廊陳姓老闆娘與先生張男感情不睦，張男長達半年不回家，105年6月雙方協議離婚，沒想到離婚第二天，陳女瀏覽離職越南籍黃姓女員工的臉書，赫見她po上剛生的女兒照片，眉宇與張男相似，經質問前夫，他坦承在附近摩鐵偷吃女員工並「播種」，新竹地院依通姦罪判處二人徒刑2月。

陳女指控，黃女曾是她美髮店的員工，105年6月6日離婚前，就有聽說先生跟黃女有曖昧關係，她沒有直接看到，都是聽來的，因為員工甚至客人都在講，黃女104年6月離職後，就沒有再回去髮廊，她沒有再見過她，也沒有跟她有任何聯絡。

事後她得知105年1月黃女和先生離婚，同年6月6日陳女也和先生張男離婚，那時張男已經半年沒有住家裡了，她在當年6月8日瀏覽黃女臉書，赫然看到黃女po女兒的照片，眉宇之間與先生張男頗為相似，讓她起疑，於是她跑去詢問黃女前夫，對方說孩子不是他的，詢問前夫張男，沒想到他竟大方認了！

張男與黃女均坦承，104年6月二人在住處附近的新竹縣新豐鄉一處汽車旅館內約砲，然後就有了愛的結晶，眼見肚子越來越大，黃女先在105年1月離婚，接著就在105年3月回越南生下女兒。最後新竹地院依通姦罪判處二人徒刑2月，均得易科罰金。