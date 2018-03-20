淫魔玩這招…李宗瑞「搶包包」 拐女到小豪宅性侵偷拍

富少淫魔李宗瑞（中戴口罩者）搶走女友人H女皮包，不讓她離開夜店，聲稱要送她回家，竟是帶小豪宅性侵，今天被高院判賠200萬元。（資料照）

2018-03-20 19:39

〔記者楊國文／台北報導〕富少淫魔李宗瑞被控性侵、偷拍女模、女性友人等20多人，其中，性侵、偷拍5名女子被判刑20年定讞，服刑中；李宗瑞另涉對9名女子犯乘機性交等罪，二審被判39年2月，由最高法院審理中。民事部分，李之前被判賠1000多萬元，日前高等法院再對李涉對6女乘機性交、偷拍等案，判須賠償共1325萬元，高院今天指出，李宗瑞另以「搶皮包」招式佯稱送女友人回家，卻是帶回住處乘機性侵、偷拍性愛照，下午判李宗瑞須賠200萬元。

女友人也下手 再被判賠200萬

高院判決指出，李宗瑞是以「失戀」為藉口，邀約多年的女友人H女台北市信義區SPARK夜店喝酒聊天。夜深時，H女告知李宗瑞要離去，李卻搶走皮包，不讓她走，一再說服她，司機已在外面等，可送她回家，H女被迫答應讓李宗瑞送她回家。

但李宗瑞卻將H女帶回信義路五段小豪宅住處，隔天凌晨3點，趁她酒醉、無力反抗情況下性侵得逞，並偷拍她裸露下體的不雅照及性侵她的淫照。H女不甘受辱，對李宗瑞提告求償。高院認定李性侵H女，已侵害其貞操權，並造成身心重創，判李宗瑞須賠200萬元；可上訴。

遭李宗瑞伸狼爪性侵的友人，不止H女。上月底，高院判李須賠償6名被害人中，F女就是李宗瑞多年友人，F女向法官泣訴，她是李宗瑞多年好友，經常聚會，沒想到連她也遭毒手，遇害情節與H女如出一轍。

據指出，李宗瑞共被18名被害女子索賠，金額較高的4人，最高法院已判李應賠償共860萬，另有多名女子已和李以數十萬元不等金額私下和解而撤告，保守估算賠償達千餘萬元。

刑事部分，最高法院審理李涉性侵9女案，將來判決結果，將與目前已定讞的20年，再合併判定應執行刑期，最多以30年為限。

33歲李宗瑞被控，2009年8月起到信義區夜店把妹，認識女模、女性友人，竟對被害人下藥，20多人被性侵、偷拍，還錄下性侵過程。