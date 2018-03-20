詐騙車手不甩法官 二審宣判日缺席跑去再騙377萬

2018-03-20 17:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕29歲劉姓男子是詐騙集團車手，他犯下的一件詐欺案，去年5月底台中高分院二審宣判日，他竟不甩法官、無故未到庭，反而跑到苗栗縣頭份市當起「雄檢柯專員」，2度共騙走1名科技業退休男子377萬元。警方循線逮獲劉男，苗栗地院法官痛斥劉男的行徑「令司法機關的公信力蕩然無存」，兩次犯行，依3人以上共同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪，分別判處1年4個月、2年6個月，應執行3年。

科技業退休的賴姓男子去年5月22日在家接獲詐騙集團電話，集團成員先假冒高雄長庚醫院員工，指賴男的健保卡遭人冒用申請健保補助金，醫院已報警處理，將有員警後續聯繫；接著，賴男就接到自稱高雄市警察局員警的來電，稱他涉及洗錢；賴男最後又接到假檢察官電話，指示須將銀行帳戶存款提領出，以利調查。

賴男信以為直，依循詐騙集團指示，去年5月26日到2家銀行共提領了57萬元，在住家門口當面交付給劉男假扮的「高雄地檢署柯專員」；劉男為了取信賴男，也交付賴男蓋有「臺灣高雄地方法院檢察署印」印文的「高雄地方法院地檢署監管科函文」與「高雄地檢署監管科收據」等公文書。

詐騙集團得手後，見被害賴男沒有察覺，晚食髓知味，故技重施；賴男再依約於去年5月31日到郵局提領320萬元，同樣在住處交付給「柯專員」。

賴男事後向胞姊提起這件事，才驚覺辛苦了大半輩子攢存的退休金，被詐騙集團騙走，報警處理；頭份警方受理後，調閱相關監視器畫面追查，掌握劉男動向，北上桃園拘提到案。

劉男坦承不諱，但強調自己僅是「車手」，每回取款得手後，可獲取收取贓款3％為報酬，他第一次拿到1萬7000元，第二次還沒拿到就被逮！

檢警查出，劉男高中畢業後，就淪為詐騙集團車手，協助詐騙遍及苗栗、彰化、高雄等地。彰化一案，去年106年5月31日是二審宣判日，被判8個月，劉男不甩法官、無故沒到庭，跑到苗栗縣詐騙取款。

苗栗地院法官調查，劉男於98年、105年至106 年間，多次參與詐欺集團充當車手取款前科，素行不良；且劉男正值年輕力壯，不思以正當途徑獲取財物，參與詐欺集團犯罪，且冒用司法機關及公務員名義，利用偽造之司法文書從事犯行，嚴重傷害人民對偵查、司法機關的信賴，更令司法機關的公信力蕩然無存。

法官認為，劉男前後兩次行為各具獨立性，分屬不同之詐欺犯行、非接續犯，應分論併罰。