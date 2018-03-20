罰單不繳被吊銷駕照 12年後打官司想討回

2018-03-20 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕很多人打官司超過法定期間，但晚了12年之久，卻相當罕見，台中市梁姓男子2005年交通違規被開罰單，他沒有繳錢，駕照被吊銷，事隔12年後才提起行政訴訟，宣稱他收到罰單時，沒有細看就塞到機車內，機車連同罰單一起被偷，去年出車禍，保險公司先賠錢給對方，再以無照駕駛為由向他求償，他只好打官司並聲明撤銷罰單與吊銷駕照，不過，台中高等行政法院認為，罰單沒看又失竊，是梁男自己的問題，遲了12年半才興訟，逾法定期間太久，判他敗訴確定。

判決書指出，梁男於2005年初交通違規，公路總局新竹區監理所於同年1月10日寄發罰單，翌日寄達梁男居住的社區，由社區的管理員簽收，再轉交梁男，但梁男置之不理，駕照遂被吊銷，事隔12年半，梁男於去年8月提起行政訴訟，要求撤銷罰單與吊銷駕照的處分。

梁男宣稱，管理員把罰單交給他，但他沒有細看內容，就塞到機車內，卻沒想到機車連同罰單一併被竊，事隔12年，他去年發生車禍，保險公司雖先理賠給對方，卻以他沒有駕照為由，向他求償保險理賠金，他只好提出行政訴訟；新竹區監理所答辯說，罰單以雙掛號方式送達梁男住處，由管理員簽收，依行政訴訟法規定，梁男應於收到罰單後30日內提起訴訟，最遲2005年2月就要提出，卻遲至去年8月才提起，逾期太久應駁回。

台中高等行政法院認為，罰單經管理員簽收並轉交梁男，送達程序並未違法，另外，梁男也承認拿到罰單之後，沒有仔細看就放在機車置物箱，與機車一併失竊，縱使梁男說詞屬實，沒有細看罰單內容與失竊，是梁男本身的問題，不是監理所的問題，且梁男提起訴訟逾越法定期間太久，據此裁定駁回，全案判決確定。