黨產會追徵8.7億 國民黨派員赴南京調資料抗罰

2018-03-20 16:57

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會認定國民黨不當取得458筆國有特種房屋基地，再藉由第三人變賣、獲利8.7億元，在決議追徵後，發函行政執行署查扣國民黨土地；但國民黨提行政訴訟抗罰。全案今天下午再開，國民黨律師張少騰表示，足以證明提告有理的在台資料、「國防最高委員會常務會議紀錄」只能呈現片面情況，因此黨方已在本月初派員前往中國南京確認相關資料，待整理完畢將陳報法院。

黨產會去年6月提到，國民黨歷年來用「轉帳撥用」、「無償贈與」等方式不當取得458筆國有土地後，已透過他人變賣、無法歸還國家，依黨產條例追徵8.7億元；行政執行署接獲通知後，分4波行動查封國民黨位於雙北或金門的14筆不動產；但國民黨不願被查封，提行政訴訟。

張少騰稍早開庭時提到，依據「國防最高委員會常務會議紀錄」第227次決議只能呈現片面資料，國民黨因此已在本月初派員赴中國南京確認相關資料，本週會再度前往，待整理完畢會陳報法院。

此外，國民黨目前向執行署申請停止執行查扣主要辦公大樓，但可查扣其他同樣屬於國民黨的不動產作為替代，目前仍待回應。

至於黨產會引用監察院調查報告查扣土地一事，張少騰也質疑，民國40、50年間，土地所有權人均非國民黨人士，究竟持有人事有償還無償？惡意或善意？提供資料，均應調查。

黨產會律師否認惡意持有，且經調查後，土地屬於善意持有，不可能要求返還，且目前持有人已非當初買售人，因此不會有原告律師質疑的問題。