「20萬買2次」白嫖還偷走賣淫女財物 判1年半定讞

2018-03-20 17:04

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳仲廷前年間，透過APP交友軟體「Say Hi」向賴姓賣淫女（化名）搭訕，騙稱「20萬買2次」，卻交付偷來的支票，甚至摸走她的1千元現金、SOGO禮券、信用卡及三星牌NOTE 4手機，新北地院依詐欺、竊盜等罪，判他1年6個月徒刑，陳男上訴駁回定讞。

檢警調查，有毒品、公共危險前科的31歲陳男，從以前就喜歡使用這種犯罪手法，2014年間，曾透過APP交友軟體「SAY HI」向何女搭訕，表明願意以12000元性交易，白嫖得逞，還摸走何女皮包，裡面有美金5元、現金700元等物。

2015年間，他又使用相同手法，約楊姓女網友到摩鐵嘿咻，再摸走她的20萬支票、信用卡等物，隨即持信用卡盜刷，還以「Say Hi」向賴女搭訕，聲稱願意出「20萬買2次」，賴女上當，連拿到的支票都不能使用。

更慘的是，陳男竟趁賴女洗澡時，偷走她的信用卡和現金，同月30日，陳男又告訴賴女，他已付了20萬元，還有1次還沒「兌現」，要求「再1次」，白嫖得逞後又摸走賴女手機，便稱突然有事離開。

事後，賴女想兌現支票，卻發現支票已被掛失，氣憤提告，法院審理後，依竊盜、詐欺等罪，判他1年6個月徒刑，陳男上訴駁回定讞。