誆辦TWICE演唱會、太妍見面會 亞倫國際涉吸金1.3億

南韓女子團體TWICE暴紅，竟然也被不法集團拿來當成吸金的幌子。（翻攝自Naver）

2018-03-20 17:56

首次上稿 16:16

更新時間 17:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕吸金手法再翻新！亞倫國際娛樂有限公司涉嫌誆稱投資舉辦TWICE演唱會、少女時代隊長太妍、綜藝節目「尹食堂2」的長腿歐巴朴敘俊等人見面會獲利，承諾年息最高60%，對外吸金1.3億元，受害者逾百人，檢調今約談亞倫公司丁姓講師、胡姓、羅姓、蔡姓業務及沈姓會計等人到案說明，莊姓負責人去年9月出境後迄今未歸，檢方將另行將莊追緝到案。

檢調調查，2015年11月起至2017年8月間，亞倫公司透過舉辦小額信貸說明會及電影包場活動等方式，招攬民眾投資韓星演唱會、見面會及投資黃金，佯稱年息最高60%，實際上並未舉辦任何演唱會、見面會或投資黃金，因無投資入門門檻限制，吸引不少民眾小額投資5或10萬元，其中有3、4名受害者投資逾千萬元，

新北地檢署企業犯罪專組檢察官丁維志今指揮法務部調查局新北市調查處，搜索莊姓負責人等人住處及辦公處所共12地，並帶回丁姓講師、胡姓、羅姓、蔡姓業務及沈姓會計等人，以釐清案情，預計晚間依違反銀行法、詐欺罪移送新北檢複訊。