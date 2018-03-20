幫自閉童找到親人 他有溫度的深深90度鞠躬

不擅言詞的男童甚至以90度鞠躬向員警道謝，場景感人。（記者許國楨翻攝）

2018-03-20 15:33

〔記者許國楨／台中報導〕邱姓男童與雙親自北部到台中找叔公，期間自行走出叔公住處迷途，有自閉症的他面對熱心民眾及員警詢問不願理會，警方調閱監視器反推男童行經路線帶著他在附近挨家挨戶詢問，最後終於找到男童叔公並通知正趕到警所準備報案協尋的雙親，邱父頻向員警致謝，不擅言詞的男童甚至以90度鞠躬向員警道謝，場景感人。

台中市第五分局北屯派出所前天下午接到報案，東山路上一間書局前有小朋友走失，警員洪瑞鴻與劉仕偉趕抵處理時，熱心民眾表示， 12歲的邱童已呆站路邊許久，詢問他是否需要協助又沒回應，員警了解情況後關懷詢問姓名，但男童不願意理會，原來男童因有自閉症，故在言語上無法明確表達。

員警沿著男童走來的路線挨家挨戶詢問店家是否有人認識男童並調閱監視器畫面，最後推測男童應住在軍功路與環中東路一帶隨即帶同前往附近住家詢問，皇天不負苦心人，在員警鍥而不捨的尋找下終於找到男童叔公，得知男童雙親正趕往東山派出所報案協尋，立即載著男童至該所與其雙親會合。

男童父母一看到孩子，頓時放下心中大石，臉上掛滿安心的笑容，表示當天一家人自新竹南下台中探視叔叔，期間男童自行走出叔公住處迷途，還好有員警熱心協助，讓男童能平安回到身邊，邱父為此頻頻向員警致謝，邱童甚至以很有溫度的90度深深一鞠躬，向員警道謝，場景感人。