哈尤溪魅力無法擋 登山客走獵徑失聯幸獲救

清澈迷人的哈尤溪。（記者羅欣貞攝）

2018-03-20 15:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東縣霧台鄉有「雲豹之湯」美稱的哈尤溪溫泉，近年成為人氣爆紅的祕境，縣府計畫輔導鄉公所、部落進行總量管制之際，近日又傳登山客因循獵徑而失聯意外，所幸警方、消防人員及時援助而獲救。

哈尤溪位北隘寮溪支流，除了沿岸溪水極清澈，又有溫泉，含鐵質，沖刷形成七彩岩壁，各地遊客趨之若鶩，不過，如果不熟悉山區道路，遊客就容易迷路，去年該區就傳出數起受困或失聯意外。

里港警分局表示，霧台分駐所本月18日晚間7時接獲消防局轉報，指稱在霧台鄉哈尤溪「一場山」附近，有2名登山客疑在山區迷路，電話也失聯，副所長莊丁瑞獲報率警員陳孝忠及義警，並通知大武部落人員前往救援。

搜救行動歷經3個半小時，於深夜10時35分在距離舊大武村登山入口處約半小時路程，一處原住民開闢的「獵徑」，發現2名迷途的遊客，將其引領回到安全地點。

據警方了解，來自高雄市及台南市的2名陳姓遊客，據聞霧台鄉景色秀麗，結伴騎機車進到舊大武村，欲登山一睹風采，可能因為不熟悉山區道路，迷失方向，導致走到獵徑，且山區行動電話收訊不良，造成失聯。

里港警分局呼籲遊客，若不黯山區地形貿然上山，容易衍生意外，請民眾從事旅遊活動，尤其是溪流、山區前應蒐集詳細資訊，才能快樂出門、平安回家。