高市防汽機車闖越輕軌 增設照相器週五啟用

有鑑於輕軌擦撞意外頻傳，高市府交通局會同交大會勘，決定在前鎮環狀輕軌沿線2處，增設闖紅燈雷達照相器。（記者黃良傑攝）

2018-03-20 15:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於輕軌擦撞意外頻傳，高市府交通局會同交大會勘，決定在前鎮環狀輕軌沿線2處，增設闖紅燈雷達照相器；另於左營區肇事率高的博愛二路、裕誠路口，加裝1支測速照相桿，3支於23日正式啟用，警方提醒民眾遵守號誌，以免受罰。

3處新設的交通違規照相設備，主要針對輕軌沿線交通複雜度，以及檢討市區汽機車肇事率升高的路口，交大強調並非搶民眾的荷包，主要嚇阻交通違規與事故，經多次會勘與評估，確定3處路口設違規照相設備。

交大指出，前鎮區凱旋四路（東向西）、鎮興街口，限速50公里，該路口統計105年全年發生51件交通事故、39人受傷，106年46件交通事故、40人受傷；107年1至2月份，已發生2件交通事故、1人受傷，因該路口為輕軌沿線道路，屢傳汽、機車違規闖越，增設取締闖紅燈照相器。

警方發現同一路段的另一方向，即凱旋四路西向東至鎮興街口，肇事率也不低，統計105年全年發生3件交通事故、3人受傷，106年1件交通事故，決定也增設1支照相設備。

至於左營區博愛二路、裕誠路口，東向西道路限速50公里，統計105年全年發生80件交通事故、57人受傷，106年全年發生69件交通事故、57人受傷，107年1至2月份，已發生8件交通事故、7人受傷，道安會報將它列管30大易肇事路口之一，增設最新道路停止線上投射雷射波幕，不僅取締闖紅燈，只要超越停止線，就會啟動開罰。