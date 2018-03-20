騎士撞警示不清分隔島身亡 家屬獲判國賠147萬

2018-03-20 15:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市楠梓區加昌路一處路口近分隔島前的「警示標誌」毀損、「近障礙物線」也模糊不清，造成劉姓機車騎士前（2016）年9月6日晚間騎車不慎撞上分隔島身亡，劉的父、母提起國賠官司告市府交通局求償，高雄地院一審認交通局確有標誌管理上的疏失，判賠劉的父、母共147萬餘元。可上訴。

這起國賠官司，交通局以劉姓騎士雖人車倒於路旁，但無撞上加昌路該路口分隔島的跡證，縱劉男有受傷，亦無法證明係因騎機車撞上分隔島摔倒所致。

高雄地院審理時，目擊者郭姓女子證述：案發當晚雨下很大，她下班騎乘機車沿加昌路行駛，行經肇事路段前方100 公尺、即加昌路與楠陽陸橋下的紅燈轉為綠燈剛起步，沒多久劉男即從她左後方超車，超車後幾秒直接撞上去分隔島，她有聽到一聲巨大生響，並有健仁醫院急診病歷及診斷證明書、道路交通事故現場圖、調查表、楠梓警分局派出所車禍處理登記簿、橋頭地方法院檢察署相驗屍體證明書可佐，足見劉男係撞擊分隔島致死，應堪認定。

合議庭認為，標誌、標線、號誌之設置目的，在於提供車輛駕駛人及行人有關道路路況之警告、禁制、指示等資訊，以便利行旅及促進交通安全；交通局為主管機關，但案發當時的路口分隔島前方路面「近障礙物線」早已模糊不清、分隔島上之「危險標記」亦已遭撞斷而不存在，「交通桿」亦僅剩一根完好，但反光塗料也為髒污遮掩而降低反光之亮度等情，劉男不慎騎車撞上分隔島死亡與被告交通局對肇事路面及分隔島之管理及設置欠缺之間，有相當因管關係，應已明確。

合議庭因此判交通局須各賠劉男父母各74萬與73萬餘元，合計需賠147萬餘元。全案可上訴。