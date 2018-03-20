清明掃墓注意防火 北市消「救援小水袋」免費發送

台北市消防局今在陽明山第一公墓舉行防災演習，強化清明期間防災應變能力。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-20 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕清明節將近，為提高市民安全意識，台北市消防局今天上午在陽明山第一公墓舉行防災演習，除強化清明期間防災應變能力，也提醒市民清明祭祖，注意火燭使用安全，一旦發現火災情事，立即撥打119報案或通知附近消防警戒人員處理。

消防局指出，為防範於未燃，宣導民眾掃墓時配合金紙集中焚燒、減少火源落地機會；並製作救援急先鋒「救援小水袋」供前往掃墓民眾裝水，可重複使用、安全又環保，假日時段準備3,000個「救援小水袋」，在富德靈骨樓及陽明山第一公墓由駐守警戒人員進行發放，提醒民眾有焚燒紙箔雜草時，離行前隨手澆熄餘燼、杜絕火災。

消防局表示，本次演習情境為民眾因心肌梗塞發作失去意識，身旁民眾使用「視訊119APP」報案，透過該應用程式可將災害影像、照片及報案人GPS座標傳到本局救災救護指揮中心，避免現場情形描述錯誤、縮短消防員到達現場時間。

並且民眾祭祖焚燒紙箔不慎引發火災，現場警戒及消防人員立即使用「火撲」及「背負式幫浦」救災滅火；但因現場風勢過大，造成飛火現象，致擴大延燒，考量山區道路狹小車輛出入不易，立即出動「救災機車」進行初期滅火，接著小型水箱車到達現場以水線方式攻擊火勢，展現山林火災救災能力。

消防局於3月24日至4月8日期間，會在北市34處合法公立公墓地區進行防火宣導工作，假日時段3月24、25日及4月1、4、5、6、7、8日等8日，更由消防局暨北市義勇消防總隊派消防車及人員於富德靈骨樓及陽明山第一公墓進行駐守警戒及防火宣導。

民眾掃墓習慣燒紙箔、焚燒墓園雜草，稍有不慎極易引起火災；消防局呼籲，民眾清明掃墓用火時一定要「4不2記得」：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」，大家隨手、隨時做好火災預防工作。